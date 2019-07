Rätselhafte Trockenzeit?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 5. Juli 2019 ist DÜRRWANGEN.

Dürrwangen ist ein Markt im mittelfränkischen Landkreis Ansbach und besteht aus 14 Ortsteilen. Obwohl der Markt nicht sehr groß ist, gibt es alles was das Herz begehrt. Zahlreiche Rad- und Wanderwege, sowie Gaststätten, die sich um das leibliche Wohl der Gäste kümmern. Seit der Sanierung der ehemaligen TSV Turnhalle, die jetzt den Namen "Alte Turnhalle" trägt, gibt es auch das Kulturerlebnis Alte Turnhalle. Dort werden nun verschiedene kulturelle Veranstaltungen angeboten.



Highlights in Dürrwangen:

- Schloss Dürrwangen: Das Schloss ist das älteste Gebäude Dürrwangens. Der Burgfried stammt aus dem frühen Mittelalter. Der Hauptbau im Barock-Stil wurde im 18. Jahrhundert nach zahlreichen Bränden in der jetzigen Form erbaut. In den letzten Jahren wurde ein weiterer Flügel angebaut und die alten Räume mit ihren Parkettböden und Stuckdecken wieder hergestellt. Heute ist das Schloss Sitz verschiedener Dienstleistungsunternehmen.

- Die Pfarrkirche Maria Immaculata: Die ehemaligen Marienkirche wurde im Jahr 1884 zur Pfarrkirche "Maria Immaculata" erhoben. Der gotische Chor stammt aus dem 14. Jahrhundert. Besonders sehenswert sind der Choraltar mit seinen Schnitzfiguren und das große Gemälde an der Stirnwand des Kirchenschiffes.

