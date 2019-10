Rätselhafte Grüße?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 17. Oktober 2019 ist HEIDECK.

Heideck ist eine Stadt und liegt in Mittelfranken, im Landkreis Roth. Sie liegt in im Fränkischen Seenland zwischen Rothsee und Brombachsee und es ist nicht weit bis nach Nürnberg. In der Umgebung eignet sich bestens für Wanderausflüge und Radtouren, hat aber auch auf kulturelle Ebene einiges für seine Besucher zu bieten.



Highlights in Heideck:

- Der Schloßberg: Der Schloßberg befindet sich etwa 3 km südwestlich der Stadt und beherbergt den ausgedehnten Burgstall. Früher bildete das Burgareal das Zentrum der Heidecker Herrschaft. Erhalten sind heute nur die Plateaus der Vorburg und Hauptburg mit den beiden mächtigen Halsgräben und diese sind, mit dem Ausblick vom Schloßberg auf jeden Fall einen Besuch wert.

- Das Heimatkundemuseum: Die Heimatkundliche Sammlung befindet sich im Erdgeschoss des Heidecker Rathauses und wurde 1986 eröffnet. In acht Räumen findet man Geräte, Produkte und Lebenszeugnisse aus dem Alltagsleben vergangener Tage. zudem gibt es eine umfangreiche Privatsammlung von Haferwaren, Geräten aus Zinn, Eisen, Kupfer und Glas. Diese sind im Museum und im Bürgersaal nebenan zu finden. Besonders interessant sind Exponate aus der Region, zum Beispiel das Treuchtlinger Geschirr, welches mit aufgemalten Tulpen oder Maiglöckchen geschmückt ist.

Gewinner

25 fleißige Rätsler haben auf der inFranken.de Facebookseite mitgemacht und ihre Antworten in die Kommentare gepostet. Wir freuen uns über jede einzelne! Vielen Dank!

Unter den korrekten Antworten wurde die Gewinnerin ausgelost: Nutzerin "Jutta Fischer" hat das stylische Notizbuch und den USB-Stick gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

