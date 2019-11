Eine gemeinsame Rätesitzung der "Lebensregion plus" im südlichen Landkreis Haßberge findet am Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr in der Schule in Knetzgau statt. Auf der Tagesordnung stehen das Trekkingerlebnis Steigerwald, das geplante Sandstein-Erlebniszentrum Breitbrunn und das angestrebte Allianzbad, für das Eltmann als Standort favorisiert ist. Die "Lebensregion plus" bilden die Städte und Gemeinden Breitbrunn, Ebelsbach, Eltmann, Kirchlauter, Knetzgau, Oberaurach, Rauhenebrach, Sand sowie Stettfeld und Zeil. Das sind die "Fünf Sterne" im Steigerwald, die vier VG-Ebelsbach-Kommunen und die Stadt Zeil red