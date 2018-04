Räte wollen mehr Information

In sieben Tagesordnungspunkten sollten in der jüngsten Sitzung des Lonnerstadter Gemeinderats Gewerke für die Sanierung des Kleebauernhauses vergeben werden. Von Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallation über Trockenbau und Lehmbauarbeiten bis hin zu Fenstern und Bodenbelägen stand eine Gesamtsumme von mehr als 200 000 Euro im Raum. Auf Antrag von Gemeinderat Harald Kaiser (FWG Ailsbach), dem auch die Räte beipflichteten, wurden die Vergaben dann aber zurückgestellt. Das Gremium möchte vor den Beschlüssen mehr Informationen und möglichst auch den Architekten dabei haben, erklärte stellvertretende Bürgermeisterin Regina Bruckmann (FW), die die Sitzung leitete.



Werkstatt neben Waschanlage

Das gemeindliche Einvernehmen wurde zum Neubau einer Kfz-Werkstatt an der Höchstadter Straße erteilt. Der Bauantrag, der bereits mit dem Landratsamt abgestimmt ist, zielt auf das freie Grundstück neben der Car-Wash-Anlage. Bauherr ist ein seit mehreren Jahren in der Marktgemeinde ansässiges Unternehmen. See