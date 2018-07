Räte vergeben drei Straßennamen

wb



Nach Eintragung ins gemeindliche Straßenbestandsverzeichnis und Widmung als öffentliche Straßen können drei Erschließungsmaßnahmen in Hirschaid abgerechnet werden. Dazu vergab der Marktgemeinderat drei Straßennamen: "Voranger" für eine Erschließungsstraße an der Einmündung in die Sassanfahrter Hauptstraße; ferner "Pfarrer-Berger-Straße" ab der Einmündung in die Adam-Krapp-Straße und "Pater-Sales-Heß-Weg" ab der Einmündung in die Pfarrer-Berger-Straße.