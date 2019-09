Räte vergeben Arbeiten für Bauwerke

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Pfarrweisach findet am Donnerstag, 12. September, um 19.30 Uhr

im Rathaus Pfarrweisach statt. Dabei geht es unter anderem um die Vergabe von Arbeiten am Leichenhaus in Pfarrweisach, am Kirchturm in Junkersdorf und am Alten Brauhaus/Feuerwehrhaus in Rabelsdorf. Des Weiteren beraten die Räte über eine Vergabe der Elektroarbeiten am Rathaus sowie der Bewässerungsarbeiten am Kindergarten in Pfarrweisach. Ein weiterer Punkt ist die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Gustav-Fuchs-Straße in Kraisdorf und ein Antrag der Jagdgenossenschaft Lohr-Römmelsdorf auf Kostenbeteiligung an den Heckenpflegemaßnahmen. red