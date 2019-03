Räte verabschieden den Haushalt 2019

Bei der Sitzung des Gemeinderates am heutigen Dienstag geht es um die Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019. Des Weiteren wird über die Verkehrsplanung in den Bereichen Am Weinberg, Hinterer Berg und Sonnefelder Straße in Frohnlach gesprochen. Beginn ist um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathaus. red