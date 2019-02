Räte tagen in Schönbrunn

Der Gemeinderat trifft sich am morgigen Donnerstag, 14. Februar, um 19 Uhr im Rathaus in Schönbrunn im Steigerwald zu seiner nächsten Tagung. Bei der Sitzung geht es unter anderem um die Vorberatung über den Haushalt 2019 und den Zuschussantrag der Jagdgenossenschaft Schönbrunn im Steigerwald zu Unterhaltsmaßnahmen an öffentlichen Feld- und Waldwegen. Weiterhin auf der Tagesordnung: der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Steinsdorf und die Ferienbetreuung in der Gemeinde Schönbrunn. red