Räte tagen im Schloss

Der Gemeinderat Viereth-Trunstadt trifft sich am kommenden Montag, 25. Februar, um 19 Uhr im Schloss Trunstadt. Dabei geht es laut Mitteilung der Verwaltung unter anderem um die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Viereth (Hauptstraße) und die Beratung und Beschlussfassung zur Umsetzung der Kirchweihen in der Gemeinde Viereth-Trunstadt im Jahr 2019. Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen die Dorferneuerung n Weiher und das Bebauungsplanverfahren "Mainäcker" in Trunstadt. red