Räte tagen am Mittwoch

Der Marktgemeinderat trifft sich am Mittwoch, 5. Februar, um 19 Uhr im Rathaus zur nächsten Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen der Erlass einer Ergänzungssatzung zur Einbeziehung von Teilflächen aus der Gemarkung Schirradorf in Welschenkahl in den bauplanungsrechtlichen Innenbereich; die Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich der Ortschaft Döllnitz zur Einbeziehung des Ortsrandbereichs als Flächen für Gewerbebetriebe und die Änderung des Bebauungsplanes "Heubsch, Am Fichtig, BA III" (Einfriedungshöhen). Beraten werden auch der Bau einer Abwasserdruckleitung zum Anschluss an eine zentrale Abwasserkläranlage in Azendorf, die Erneuerung der Wasserleitung in Krumme Fohre im Zuge der Neuverlegung einer Gasleitung sowie der Umbau des Anwesens Marktplatz 2 zum Jugendtreff und die Bestellung von Schulweghelfern. red