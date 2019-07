Räte tätigen Auftragsvergaben

Die nächste Sitzung des Marktgemeinderates Euerdorf findet am Donnerstag, 18. Juli, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes der VGem Euerdorf statt. Die Räte befassen sich mit Auftragsvergaben, wie zum Beispiel Sanierungsarbeiten im Friedhof, Malerarbeiten im Kindergarten, Leerrohrverlegung in Wirmsthal sowie für Arbeiten am Rathausbau. Außerdem wird der stellvertretende Kommandant der Feuerwehr Euerdorf, Klaus Kaufmann, bestätigt, ebenso der stellvertretende Kommandant der Feuerwehr Wirmsthal, Andreas Büttner. sek