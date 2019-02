Räte sprechen über neue Fahrzeuge

Unter anderem über die Sanierung der Stadtmauer wird am kommenden Montag, 25. Februar, bei der Sitzung des Stadtrates von Kronach gesprochen. Vor Eintritt in die Tagesordnung haben die Bürger Gelegenheit, an den Bürgermeister und an den Stadtrat Fragen zu stellen. Die Fragestunde ist bis 16.30 Uhr begrenzt. Außerdem stehen auf der Tagesordnung der Sitzung die Anpassung der Aufgaben des Feuerwehrausschusses sowie die Ersatzbeschaffung von Löschgruppenfahrzeugen für die Feuerwehren Neuses und Friesen. Beginn ist um 16 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses (1. Stock). red