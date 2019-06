Räte sind gegen Wohnungen auf Pump

Ungewöhnlich war das Vorgehen bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Reckendorf: So galt es für Kämmerin Doris Müller, den Haushalt 2019 vorzustellen - und zwar laut Anregung von Erstem Bürgermeister Manfred Deinlein (SPD) in zwei Varianten: einmal mit und einmal ohne zinsverbilligtes Darlehen in Höhe von 76 000 Euro für die Neuschaffung von Mietwohnungen im Rathaus Reckendorf (Haushaltsansatz: 151 000 Euro, davon 40 000 Euro Förderung).

Dieses Darlehen sei bereits in den Haushaltsvorberatungen vom Finanzausschuss abgelehnt worden, und so hätte auch er, der Bürgermeister, zunächst dagegen gestimmt. Allerdings wollte Deinlein nach reiflicher Überlegung diesen "Zuschuss" noch einmal zur gesamten Diskussion stellen: Er sei zwar zweckgebunden, man müsse ihn aber nicht in Anspruch nehmen. Und so wurde auch intensiv darüber debattiert.

"Will man sich tatsächlich die Option offenlassen, um einen Joker ziehen zu können", stellte Falko Badura (SPD) in den Raum, worauf Thomas Stößel (WBFW) anfügte, dies sei "eine Milchmädchenrechnung, denn es handelt sich nicht um einen Zuschuss, sondern um ein zinsverbilligtes Darlehen". Und man habe ja schon jüngst einen Kredit für das neue Baugebiet aufgenommen, der getilgt werden müsse. Hinzu kämen die Umlagekosten für die Schulsanierung in Baunach mit zwölf Millionen Euro, die gestemmt werden sollen.

Schuldenabbau "dringend"

Auch Gemeinderat Jürgen Baum verstand "das Nachkarten" nicht, immerhin habe man bereits von einer "Luxussanierung" abgesehen. Zweiter Bürgermeister Erwin Wahl (CSU) erinnerte jedoch daran, dass das Darlehen "zweckgebunden" sei, und es gut wäre, "etwas in der Hinterhand zu haben".

Ludwig Blum und Gerhard Pförtsch (beide CSU) sahen es als "dringliche Aufgabe" an, Schulden abzubauen; und so verlief die nachfolgende Abstimmung auch nach ihrem Wunsch. Mit sieben zu sieben Stimmen wurde der Antrag von Bürgermeister Deinlein, entsprechend der Bayererischen Gemeindeordnung "bei Gleichstand" auf Aufnahme des zweckgebundenen Darlehens abgewiesen.

Einer Meinung zeigten sich die Gemeinderäte hingegen am Ende der Haushaltsvorstellung durch Kämmerin Doris Müller: Die Haushaltssatzung mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 3 466 200 Euro (Verwaltung) und 2 402 500 Euro (Vermögen) wurde einstimmig erlassen und tritt rückwirkend zum 1. Januar 2019 in Kraft. Dabei reduziert sich der Schuldenstand der 2017 Einwohner (Stand: 30.6.2018) von 2 030 206 Euro (Stand 1.1.2019) auf 1 868 376 Euro zum 1. Januar 2020. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 926,31 Euro (Landesdurchschnitt: 651 Euro).

Baugebiet "Knock" soll wachsen

Als Investitionen stehen unter anderem die Maßnahmen zur Erweiterung des Baugebietes "Knock" (405 000 Euro) und die Planung zur Sanierung der Steinernen Baunachbrücke (30 000 Euro) an. In das Leichenhaus müssen Kühlzellen eingebaut werden und der Friedhof erhält eine Urnengrabanlage (190 000 Euro). Als größte Posten stehen der Erwerb des Lechner-/Stolbinger-Areals mit 375 000 Euro, die Sanierung der Bahnhof-/Friedenstraße mit 117 000 Euro (2019) sowie 267 000 Euro (2020), der Radweg Laimbach-Gerach mit 101 300 Euro und die Abwasserbeseitigung mit 341 000 Euro in naher Zukunft an. Da die Grundsteuersätze A und B von 420 auf 400 Prozent herabgesetzt wurden, sind hier die Einnahmen auch geringer anzusetzen. Erschwerend kommen fehlende Gewerbesteuereinnahmen aufgrund einer Insolvenz hinzu, so dass die nach dem Ertrag vom Vorjahr veranschlagten 390 000 Euro wohl nicht erreicht werden können. Schlüsselzuweisung und Kreisumlage halten sich knapp die Waage. Die Personalkosten werden mit 402 700 Euro und die VG-Umlage für Reckendorf auf 193,31 Euro/Einwohner beziffert (Vorjahr: 173,24 Euro), insgesamt 390 109 Euro.

Um zukünftig ein neues Gewerbegebiet zwischen der Schreinerei Müller (Knockäcker) und der Ziegelei Götz erschließen und damit höhere Gewerbesteuereinnahmen erhalten zu können, wurde die Änderung des Regionalplans Oberfranken West beantragt, der dieses Gebiet als "Vorrangfläche zur Sicherung und Gewinnung von Bodenschätzen", nämlich für den Tonabbau, ausgewiesen hat. Die Grenze soll 130 Meter westlich der Bundesstraße B 279 verlaufen. Auch hier stimmte das Gremium einvernehmlich zu.