Der Gemeinderat Theres hält am Montag, 12. August, um 18.30 Uhr eine Sitzung. Zunächst hören die Räte den Sachstandsbericht von Prof. Schneider zum Lärmschutz an der Bundesautobahn (BAB) 70. Weitere Punkte der Tagesordnung sind die Änderung des Bebauungsplans "Sonnenleite" in Untertheres. Bekanntmachungen beenden die öffentliche Sitzung. red