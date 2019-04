Räte genehmigen Bauanträge

Den Dachausbau im Anwesen Seeblick 3 (Trabelsdorf), die Errichtung einer Freiland-Photovoltaikanlage im Gewerbegebiet 1 (Lisberg) sowie die Umgestaltung des Anbaus am Anwesen Steigerwaldstraße 7 (Trabelsdorf) hat der Rat genehmigt. awa Grünes Licht für notarielle Vereinbarung Bezüglich der Dorferneuerung in Lisberg - Sanierungsgebiet "Himmelsleiter" - stellte der Bürgermeister bei zu erwartenden Kosten in Höhe von rund 367 000 Euro eine Förderung von 50 Prozent in Aussicht, weshalb einstimmig dem Abschluss einer dafür notwendigen notariellen Vereinbarung zugestimmt wurde. awa Bauhof führt Sanierung der Friedhofsmauer aus Die bisher noch nicht ausgeführte Sanierung der Friedhofsmauer soll zügig als Bauhof-Eigenleistung in Angriff genommen werden. awa Mitfahrbänke sind angeliefert Die Mitfahrbänke sind inzwischen angeliefert. Für deren Einweihung muss jedoch noch mit Landrat Johann Kalb (CSU) ein gemeinsamer Termin gefunden werden. awa