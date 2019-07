Räte besichtigen Hochwassersituation

Der Gemeinderat Theres hält am Montag, 29. Juli, 18.30 Uhr, eine Sitzung im Verwaltungsgebäude (VG) in Obertheres ab. Die Räte treffen sich in Obertheres, Klosterstraße/Ecke Achtfamilienhaus, zu Ortseinsichten wegen der Hochwassersituation durch Starkregenereignisse rund um Obertheres, wegen der Instandsetzung des Kindergartengässchens (Glasfaseranbindung Grund- und Mittelschule). Zudem besichtigen sie Gebäude in der Oberen Gasse in Buch (Abriss) sowie den Pflasterbelag in Buch, Kellersgraben/Oberthereser Straße. Im Sitzungssaal der Verwaltungsgemeinschaft (VG) in Obertheres geht es um den Bauantrag zum Neubau einer Biogas- und einer Fahrsiloanlage in Buch, um Besichtigungen des Feuerwehrfahrzeugs und des Spielplatzes in Horhausen (Neugestaltung/Ergänzung). Weitere Punkte sind der geplante Teilabbruch einer Scheune mit Errichtung eines neuen Daches in Obertheres sowie der Antrag auf Nutzungsänderung von Wohnraum zu einer Verkaufsstelle in Untertheres. red