Räte behandeln Bürgerwünsche

Die Beratung und Beschlussfassung zum Haushaltsplan und zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019, ein Bauantrag für den Umbau des bestehenden Wohnhauses in der Bamberger Straße 10 in Oberweilersbach mit Änderung der Nutzung für den Einbau eines Hofladens mit Verkaufsraum, Zerlegeraum und Kühlraum, stehen auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 17. April, um 19 Uhr im Rathaus. Außerdem werden die Wünsche und Anträge aus der Bürgerversammlung vom 1. März behandelt. red