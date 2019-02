Räte befassen sich mit Mittelschul-Sanierung

Die Gemeinderäte von Lautertal treffen sich am Donnerstag, 7. Februar, um 18.30 Uhr im Rathaus zu einer Sitzung. Themen sind eine Bauvoranfrage der Firma Zenzinger Mineralien auf Nutzungsänderung ihrer Halle in Unterlauter in Hotelzimmer sowie die Erneuerung der Brücke zwischen Oberlauter und Tiefenlauter. Außerdem geht es um die Sanierung der "Mittelschule Am Lauterberg". red