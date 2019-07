Die Gemeinderatssitzung in Rannungen am Dienstag, 16. Juli, beginnt um 18.30 Uhr mit einer Besichtigung am Ebenhäuser Weg 11. Gegen 19 Uhr wird die Sitzung im Versammlungsraum der Alten Schule fortgeführt. Es geht unter anderem um die Verbesserung der Wasserführung am Ebenhäuser Weg, die Abwassergebühr und Bauanträge. sek