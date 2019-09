Räder haben Vorfahrt

Die Polizei führte unlängst in der Mittelstraße eine mehrstündige Verkehrskontrolle durch. Überwacht wurde das verbotswidrige Befahren der Fahrradstraße durch Kraftfahrzeuge und Motorräder. Dabei wurden zwölf Autofahrer mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 15 Euro beanstandet. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass die Mittelstraße kurz vor dem Gärtner- und Häckermuseum bis zur Einmündung Färbergasse als reine Fahrradstraße in Richtung Siechenstraße beschildert ist. Nur aus der Gegenrichtung ist das Befahren mit Kraftfahrzeugen/Motorrädern erlaubt. Allgemein gilt beim Befahren von Fahrradstraßen eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der Radverkehr darf weder behindert noch gefährdet werden. red