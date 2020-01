Räder eingesunken: Sattelzug steckte fest

Nicht mehr manövrierfähig war am Mittwochmittag ein Sattelzug, der in Schondra eine größere Bergungsaktion auslöste. Wie die Polizei meldete, geriet im Rhönblick das Gefährt mit den rechten Rädern in die Bankette und sank ein. Dem 36-jährigen Fahrer war es nicht mehr möglich, seinen Zug aus eigener Kraft aus dem Graben zu bringen. Ein größeres Abschleppfahrzeug mit Seilwinde musste angefordert werden. Nach einer Stunde war die Straße wieder frei. Es ist Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro an der Gemeindestraße entstanden, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bad Brückenau. pol