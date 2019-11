Räder behindern den Rettungsdienst

Seit einigen Tagen haben am Schlossplatz die Erlanger Waldweihnacht und am Marktplatz die Eislauffläche "Erlangen on Ice" geöffnet. Schon in den ersten Veranstaltungstagen wurden viele wild abgestellte Fahrräder rund um beide Plätze festgestellt - dadurch sind Zufahrtsmöglichkeiten für Rettungsdienst und Feuerwehr erheblich eingeschränkt, teilt die Stadt mit. Im Notfall wären die Einsatzfahrzeuge nicht durchgekommen. Besonders betroffen war der Bereich um die Ohm-Apotheke in Richtung Schlossgarten. Die Stadt bittet alle Besucher, die mit dem Fahrrad kommen, dieses nicht in den Straßen rund um den Markt- und Schlossplatz abzustellen. red