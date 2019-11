Radwegeverbindung wird unterbrochen

Das Brückenbauwerk über die Haßlach, am Radweg zwischen Kronach und Knellendorf südlich der Trinkwasseraufbereitungsanlage Haßlachtal gelegen, ist in einem so schlechten Zustand, dass es grundlegend erneuert werden muss. Die Arbeiten zum Abbruch und Neubau der Brücke werden in der Zeit von Dienstag, 26. November, bis voraussichtlich Freitag, 13. Dezember, durchgeführt.

Die neue Brücke bekommt als Unterbau eine Stahlkonstruktion, auf der ein Holzbohlenbelag montiert wird. Die Brückenwiderlager werden vom städtischen Bauhof in Eigenregie saniert.

Während der Baumaßnahme ist die Fußgänger- und Radwegeverbindung zwischen Kronach und Knellendorf unterbrochen und nicht nutzbar. Nachdem ein Ausweichen dieser Verkehrsteilnehmer auf die B 85 zu gefährlich wäre und eine kürzere Alternativroute leider nicht zur Verfügung steht, muss die Umleitung für Radfahrer über Bernsroth, die Haingasse und die Obere Stadt erfolgen. Fußgänger können ersatzweise den sogenannten Franziskanerweg zwischen Kronach und Knellendorf benutzen.

Diese Regelung, auf die entsprechende Beschilderungen hinweisen werden, gilt aus beiden Richtungen. Um Verständnis für die dringend notwendige Sanierungsmaßnahme wird gebeten. red