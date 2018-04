Radwegebau im Gemeinderat

Der Gemeinderat Aidhausen hält am Donnerstag, 26. April, um 19.30 Uhr im Rathaus eine Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen Baupläne, Erneuerungen in der Kläranlage Happertshausen sowie der Abschluss einer Vereinbarung mit dem Landkreis Haßberge über die Bewilligung eines einmaligen Unterhaltskostenzuschusses zum Radweg von Friesenhausen nach Happertshausen im Rahmen des Radwegeförderprogramms des Landkreises Haßberge. Des Weiteren geht es um einen Sammelplatz für Grünschnitt in Aidhausen , die Geschwindigkeitsüberwachung innerorts und um das Projekt "Aufbau und pilotartiger Betrieb einer Koordinationsstelle für soziale Dorfentwicklung in der Gemeinde Aidhausen". red