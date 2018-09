Radweg nach Höchstadt wird ausgebaut

Zustimmung gab es in der Sitzung zum Ausbau des Geh- und Radwegenetzes der Stadt Höchstadt entlang der Staatsstraße 2763. Der Markt Mühlhausen sei am Ausbau interessiert, um die Gefährdung der Fußgänger und Radfahrer zu verringern, heißt es im Vorschlag der Verwaltung. Beteiligt ist Mühlhausen mit einer Teilstrecke zwischen Schirnsdorf und Nackendorf. Die Kosten für den Markt Mühlhausen wurden mit 418 289 Euro veranschlagt. Sie sollen zu 65 Prozent über Zuwendungen finanziert werden, so dass der Anteil der Gemeinde bei etwa 130 000 Euro läge, wie Bürgermeister Klaus Faatz (CSU) in der Sitzung mitteilte. See