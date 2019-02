Radweg nach Gundlitz

Der Markt Stammbach arbeitet am Anschluss an diverse Radwegenetze. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, fand kürzlich eine erste Ortsbegehung für die Planung eines Fahrradwegs von Stammbach nach Gundlitz statt. Mit den Vertretern der Marktgemeinde, des Landkreises Hof, dem Wasserwirtschaftsamt Hof, dem Ingenieurbüro Albrecht und den Stadtwerken Kulmbach wurde die geplante Streckenführung besprochen. Es wurde von allen Seiten die Bereitschaft signalisiert, das Projekt voranzubringen. Positive Lösungsansätze gab es auch zu den Themen Wasserschutzgebiet und Gefahrenstellen im Straßenbereich. Weiter bietet der geplante Weg eine große Chance, die Dorfgemeinschaft Gundlitz noch besser an den Kernort anzubinden. Die Planungen werden aktuell vorangetrieben und sollen noch 2019 abgeschlossen werden, um einen Bau ab 2020 zu ermöglichen. red