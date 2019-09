Radwallfahrt nach Vierzehnheiligen

Der Sachausschuss "Mittendrin" der Pfarrei St. Johannes Kronach lädt zur Radwallfahrt zum Thema "Gottes gute Schöpfung" nach Vierzehnheiligen am Sonntag, 22. September, ein. Um 7 Uhr treffen sich die Wallfahrer am Eingang der Landesgartenschau (Plessiturm) und nehmen um 10.30 Uhr am Wallfahrergottesdienst teil.Nach dem Mittagessen endet die Radwallfahrt in Bad Staffelstein. Rückfahrt mit dem Zug ist möglich. Interessierte melden sich bis Donnerstag, 19. September, im Pfarrbüro Kronach oder beim Gemeindereferenten Martin Förtsch, Telefon 09261/ 6106214, oder per E-Mail martin.foertsch@erzbistum-bamberg.de. red