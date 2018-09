Die Kolpingsfamilie unternimmt am heutigen Mittwoch eine Radwallfahrt nach Vierzehnheiligen. Treffpunkt ist um 7.30 Uhr an der Bushaltestelle in der Hollfelder Straße. Eine Versammlung mit Besprechung vom Erntedankfest hält die Frauengruppe am Donnerstag, 13. Septembe,r im Gasthaus Klemenz-Dauer in Frankenberg. Um 18.45 Uhr ist Treffpunkt am Kolpinghaus zur Bildung von Fahrgemeinschaften. elu