Radwallfahrt mit dem RV Concordia

Am Sonntag, 22. April, findet die Radwallfahrt nach Vierzehnheiligen statt. Der RV Concordia schließt sich heuer erstmals der Radwallfahrt vom RV Concordia Altenkunstadt an. Alle Teilnehmer treffen sich um 6.15 Uhr zur Abfahrt am Kirchplatz in Mainroth. red