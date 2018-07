Radtour zur Kohlenmühle

Für Tourenradler bietet der ADFC Forchheim am Sonntag, 8. Juli, eine Radtour nach Neustadt an der Aisch an. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Rathausbrunnen in Forchheim. Über Burk, Adelsdorf und Höchstadt geht es zur Antoniuskapelle und zum Gasthaus Lauberberg in Sterpersdorf zur Mittagseinkehr. Durch das Aischtal radeln die Teilnehmer weiter nach Neustadt. Nach einer Besichtigung der urig-restaurierten Kohlenmühle gibt es Kaffee und Kuchen oder eine kräftige Brotzeit und Bier aus der Hausbrauerei. Der Heimweg erfolgt anschließend mit dem Zug von Emskirchen über Fürth nach Forchheim. Die Radstreckebeträgt rund 70 Kilometer und ist für trainierte Tourenradler geeignet. red