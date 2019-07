Radtour zum Schaffest in die Alte Schäferei

Am Sonntag, 14. Juli, lädt der Fahrradclub ADFC Forchheim in Kooperation mit dem ADFC Oberfranken zu einer Radtour zum Oberfränkischen Schaffest bei Ahorn im Coburger Land ein. Treffpunkt ist um 8.45 Uhr am Bahnhof Forchheim. Mit dem Zug geht es nach Bad Staffelstein. Die Radroute führt über Altenbanz, Rossach und Großheirath zum Schaffest. Die Alte Schäferei wird an diesem Tag zu einer Tierweide mit unterschiedlichen Schafrassen verwandelt. Angeboten werden allerlei Schafprodukte und kulinarische Spezialitäten vom Schaf. Nach dem Aufenthalt geht es durch den Bucher Forst nach Michelau und zurück zum Ausgangspunkt in Staffelstein. Die Tour ist 65 Kilometer lang und für trainierte Tourenradler geeignet. red