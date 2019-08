Forchheim 29.07.2019

Radtour zum Kropfeld-Keller

Am Sonntag, 4. August, lädt der Fahrradclub ADFC Forchheim zu einer Familienradtour zum Kropfeld-Keller nach Drosendorf (Kreis Bamberg) ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Rathausbrunnen in Forchheim. Am...