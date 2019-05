Der Rennsteigverein 1896, Ortsgruppe Zapfendorf, lädt zur Himmelfahrts-Radwanderung am Donnerstag (Christi Himmelfahrt), 30. Mai, zum Kreuzhoffest bei Freudeneck ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr in Zapfendorf an der Wandertafel mit funktionstüchtigen Fahrrädern. Bei Regenwetter geht es mit Pkw nach Rattelsdorf zum Pfarrheim. Die Rückfahrt erfolgt nach Absprache vor Ort. Nähere Auskünfte erteilen die Organisatoren Brigitte und Manfred Mencl, Telefon 09547/1664. Gäste sind wie immer willkommen. red