Radtour zum Kreuzberg nach Hallerndorf

Der Fahrradclub ADFC radelt am Freitag, 9. August, zum Kreuzberg bei Hallerndorf und lädt dazu alle Interessierten ein. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Rathausbrunnen in Forchheim. Durch den Wald führt die Strecke nach Willersdorf. Nach dem Überqueren der Aisch geht es hinauf auf den 381 Meter hohen Hohenrodener Berg, auch Kreuzberg genannt. Dort gibt es eine kurze Geschichte über die Kreuzbergkirche Heilig Kreuz, anschließend warten drei Bierkeller zur Stärkung. Zurück geht es über Trailsdorf am Kanal entlang nach Forchheim. Die Tour ist 30 Kilometer lang und weist einige Steigungen auf. Familien sind ebenso willkommen. red