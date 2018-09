Radtour zum Krenfest nach Baiersdorf

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club veranstaltet am Sonntag, 16. September, eine Tour zum Krenfest in Baiersdorf. Die Teilnehmer starten auf der linken Kanalseite Richtung Forchheim mit dem Ziel, das schärfste Fest der Franken in Baiersdorf zu besuchen. Nach scharfen Meerrettichgenüssen geht es dann rechtsseitig am Europa-Kanal zurück nach Bamberg. Unterwegs besteht noch die Möglichkeit einer Kaffeepause. Die Radler können auch bei Bedarf mit der Bahn nach Bamberg fahren.Die Strecke ist etwa 70 Kilometer. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Gabelmann. Ansprechpartner ist Josef Schaumann (Telefon 0951/203805, abends). red