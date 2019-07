Radtour zum Biergarten in Wölfersdorf

Am Sonntag, 7. Juli, lädt der Fahrradclub ADFC Forchheim zu einer Radtour zum Wölfersdorfer Biergarten ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Rathausbrunnen in Forchheim. Durch das Wiesent- und Trubachtal führt die Tour über Egloffstein ins Großenoher Tal. Mit einigen Steigungen geht es auf die Anhöhen in Richtung Hiltpoltstein und auf Feldwegen nach Wölfersdorf. Dort gibt es mitten im Kirschgarten ein fränkisches Sonntagsessen. Der Rückweg führt durch den Buchwald über Neusles und Kasberg nach Weingarts zu einer Kaffeepause. Auf Radwegen geht es zurück nach Forchheim. Die Radstrecke beträgt circa 65 Kilometer und ist für gut trainierte Tourenradler geeignet. Auf nichtmotorisierte Radler wird Rücksicht genommen. red