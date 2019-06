Radtour und Kirchenführung

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Kulturinitiative Bad Staffelstein am Sonntag, 16. Juni , eine Tour von Bamberg nach Lahm im Itzgrund und Rattelsdorf. In Lahm werden sie um 11 Uhr an einer von der KIS (Kulturinitiative-Staffelstein) organisierten Kirchenführung teilnehmen, welche mit einem Orgelspiel abgerundet wird. Nach der Mittagseinkehr in Mürsbach geht es nach Rattelsdorf, wo der Heimatforscher Anton Köcheler den Radlern das Werk des Künstlers der dortigen Marienfigur (Ferdinand Tietz) näher bringen wird. Auf der Heimfahrt besteht dann die Möglichkeit, auf einem der Kemmerner Keller einzukehren. Die Strecke ist circa 55 Kilometer lang, flach und geeignet für Alltagsradler. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Gabelmann, Grüner Markt. Rückkehr ist gegen 18 Uhr, Ansprechpartner ist Harald Pappenscheller, Telefon 0951/131203. red