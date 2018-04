Der Fahrradclub ADFC Forchheim unternimmt am Sonntag, 15. April, eine Radtour rund um Erlangen. Da die kleinen Hinweisschilder "02 Rund um Erlangen" teilweise fehlen oder schlecht zu sehen sind, wird diese geführte Tour angeboten. Start ist um 10 Uhr am Rathausbrunnen in Forchheim. Die überwiegend flache Rundtour ist 45 Kilometer lang. Da die Teilnehmer von Forchheim aus starten, beträgt sie 80 Kilometer und ist damit für trainierte Radler geeignet. Weitere Informationen unter www.adfc-forchheim.de . red