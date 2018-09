Radtour rund um den Zahlbacher Schlag

Der Rhönklub-Zweigverein Burkardroth unternimmt am Mittwoch, 19. September, eine Fahrradtour unter dem Motto "Rund um den Zahlbacher Schlag". Die Leitung hat Elmar Brehm. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Stützle. Die Fahrt führt zum Vogelsbrunnen, vorbei in Richtung Platzer Kuppe und weiter zum Zahlbacher Schlag. Die Teilnehmer biegen Richtung Waldfenster ab und fahren auf dem neu gebauten Weg bis zur Waldspitze und zurück zum Ausgangspunkt. Danach ist Ausklang in der Holzwerkstatt von Elmar Brehm. Bei schlechtem Wetter fällt die Radtour allerdings aus. sek