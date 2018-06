Radtour nach Nagel

red



Die Kultur-Initiative Bad Staffelstein , in Kooperation mit dem ADFC Obermain, lädt seine Mitglieder und auch interessierte Nichtmitglieder am Sonntag,1. Juli, zu einer Radtour in das Kronacher Land mit dem Endziel 1000-jährige Eiche in Nagel ein. Die Tour führt von Bad Staffelstein über Redwitz, Mannsgereuth, mit der Tanzlinde und nach Schmölz zur Mittagseinkehr. Danach geht es weiter nach Nagel zur 1000-jährigen Eiche und anschließend zum Ausgangspunkt zurück. Außerdem ist eine Kaffeepause vorgesehen. Die Tour ist hügelig, etwa 70 Kilometer lang und für Tourenradler geeignet. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Stadtturm "Alte Darre" in Bad Staffelstein. Infos und Tourenleitung Armin Lieb, Telefon 09573/1360.