Radtour nach Muggendorf

Zu den Osterbrunnen Richtung Muggendorf geht eine Osterradtour der "Seniorenvertretung 55 plus" Ebermannstadt am Freitag, 26. April. Die etwa 18 Kilometer lange Tour startet um 14 Uhr auf dem Ebermannstädter Marktplatz am Brunnen.

Die Tour führt nach Gasseldorf und nach Streitberg und Muggendorf zur Einkehr. Heimwärts geht es über Niederfellendorf und Rothenbühl nach Ebermannstadt, wo ein weiterer Osterbrunnen besucht werden soll, bevor es wieder zum Marktplatz zurückkehren. Bei Regen, Gewitter und Sturm findet die Fahrt nicht statt und wird auch nicht nachgeholt. Es besteht Helmpflicht. red