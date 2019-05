Radtour mit dem ADFC ins Paradiestal

Am Sonntag, 26. Mai, bietet der Fahrradclub ADFC Forchheim eine Radtour ins Paradiestal an. Mit dem Zug geht es nach Bad Staffelstein. Die Tour führt durch den Lauter- und Döbertengrund über Uetzing nach Lahm. Nach einem kurzen, kräftigen Anstieg vorbei am Fischerkreuz und dem Kemitzenstein erreichen die Radler Wattendorf. Zu Mittag gibt es in Schederndorf eine Brotzeit. Durch das malerische Paradiestal kommen sie anschließend zur Wiesentquelle und über Scheßlitz zurück nach Bad Staffelstein. Treffpunkt für die 75 Kilometer lange und bergige Radtour ist um 9.30 Uhr der Bahnhof in Forchheim. red