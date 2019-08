Höchstadt a. d. Aisch vor 19 Stunden

Radtour in den Biergarten

Die Höchstadter Seniorenradler radeln am morgigen Mittwoch über Biengarten nach Obermembach. Einkehr ist im Gasthaus Gumbrecht. Treffpunkt ist um 13 Uhr in Höchstadt am Parkplatz Aischaue. red