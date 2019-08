Die geführte Radtour "Im Streutal von Bad Neustadt nach Mellrichstadt",W1539, findet am Freitag, 16. August, statt. Sie führt die Teilnehmer durch Flusstäler, am Wasserschloss vorbei und in die Altstadt von Mellrichstadt. Außerdem wird die Biogasanlage in Unsleben besichtigt. Anmeldung bei der Volkshochschule Rhön und Grabfeld unter www.die-vhs.de und unter Tel.: 09776/709 09 80. sek