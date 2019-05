Radtour für Spätaufsteher

Lichtenfels/Bad Staffelstein - Der ADFC Obermain lädt alle Interessierte am Sonntag, 2. Juni, zu einer Halbtagesradtour ins Bamberger Land nach Ebing ins Hofcafé ein, das durch seine selbst gebackene Kuchen bekannt ist. Auf den Rückweg ist ein Abstecher in einem schattigen Biergarten geplant. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Bahnhof in Lichtenfels und um 14 Uhr am Bahnhof in Bad Staffelstein. Die Tour ist 60 Kilometer lang, eben und für Alltagsradler geeignet. Weitere Infos gibt und Tourenleiter Max Rother unter der Telefonnummer 0151/14728793. red