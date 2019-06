Radtour für Senioren nach Pommersfelden

Nach Pommersfelden führt am Dienstag, 25. Juni, eine Radtour der Seniorenvertretung "55 plus" Ebermannstadt. Die Senioren fahren entlang der Hauptstraße zum Scheunenviertel und dann weiter auf dem Kohlfurtweg nach Pretzfeld. Am Feuerwehrhaus Reuth werden weitere Radler begrüßt. Auch auf dem Parkplatz der Sportinsel können Radler dazustoßen. Die Tour geht weiter nach Burk, Willersdorf, Stiebarlimbach (Einkehr) und Zehntbechhofen nach Pommersfelden. Abfahrt ist um 10 Uhr am Brunnen auf dem Marktplatz in Ebermannstadt. Der Heimweg führt über Schlüsselau nach Hirschaid und am Kanal zurück zur Sportinsel. Von da aus geht es wieder über Reuth nach Ebermannstadt. Die insgesamt 90 Kilometer lange Tour wird im "Wiesent-Garten" oder am Marktplatz beendet. red