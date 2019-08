Radtour für Senioren nach Hetzles

Die Seniorenvertretung 55+ Ebermannstadt startet am Donnerstag, 15. August, um 10 Uhr zu einer Radtour (50 Kilometer) zur Hetzleser Kirchweih. Wegen dem Altstadtfest ist Abfahrt am Wiesent-Garten. Zusätzliche Treffpunkte sind an der Wegkapelle Kirchehrenbach und bei der Feuerwehr Reuth. Der Weg führt die Teilnehmer über Reuth, Gosberg, Kersbach, Poxdorf und Effeltrich nach Hetzles. Dort ist im Gasthof "Schwarzer Adler" eine Mittagspause geplant. Zurück geht es nach Gaiganz (leichte Steigung) in Richtung Pinzberg und, nach einer Kaffeepause, weiter über Gosberg und Reuth zurück nach Ebermannstadt. Die Tour wird wieder im Wiesent-Garten oder am Marktplatz in Ebermannstadt beendet. Bei zu hohen Temperaturen finden die Radtouren nicht statt. Rückfragen über Telefon bei der Stadt-Apotheke unter 09194/333. red