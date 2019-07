Radtour für Genießer nach Hagenbach

Für Donnerstag, 1. August, plant die Seniorenvertretung "55 plus" Ebermannstadt eine Genießer-Radtour nach Hagenbach (circa zwölf Kilometer). Gestartet wird um 13.30 Uhr am Marienbrunnen am Marktplatz in Ebermannstadt. Die Fahrt geht auf dem Kohlfurtweg nach Pretzfeld, in Richtung Kolmreuth und weiter ins Trubachtal. Weiter geht es auf dem Wander- und Radweg nach Hagenbach zum Café. Zurück nehmen die Teilnehmer den gleichen Weg und beenden die Tour im "Wiesent-Garten" oder am Marktplatz. Bei zu hohen Temperaturen findet die Tour nicht statt. red