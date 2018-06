Radtour führte ins Fischereimuseum

Bei idealem Wetter führte die jährliche Radltour der CSU Buckenhofen durchs Hirtenbachtal vorbei an Hausen, Heroldsbach, Poppendorf, Hemhofen und Zeckern. Ziel des geselligen Ausfluges war das Fischereimuseum "Unterer Aischgrund" in Neuhaus. Im historischen Fischhaus aus dem 18. Jahrhundert erhielten Hans-Werner Eisen und seine Mitfahrer Einblicke in die Teichwirtschaft zu Großelterns Zeiten und lernten die Fischwelt der Aisch näher kennen. Auf dem Hin- und Rückweg bot der Zeckerner Bierkeller Gelegenheit zur Stärkung. red