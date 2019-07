Radtour führt zur Kulmbacher Bierwoche

Der ADFC Obermain lädt alle Interessierten am Samstag, 27. Juli , zu einer Radtour Kulmbacher Bierwoche ein. Von Lichtenfels geht die Tour bis Küps und Weißenbrunn. Nach einem Anstieg werden danach bei gemütlicher Atmosphäre die kulinarischen Köstlichkeiten auf der Bierwoche genossen. Am späteren Nachmittag wird noch der Musikwechsel mitgenommen und danach wird die Heimfahrt angetreten. Wer möchte, kann natürlich auch mit der Bahn zurückfahren.Die Strecke ist etwa 80 Kilometer lang, meist eben und für Tourenradler geeignet. Pedelec-Fahrer (E-Bike) sind gerne gesehen. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 13 Uhr am Lichtenfelser Bahnhof. Infos und Tourenleitung: Sonja Fischer, Telefon 09574/2880552. red